7, come il numero di maglia, ma 7 sono le partite giocate e 7 è la media-voto di Franck Ribery per il Corriere dello Sport-Stadio, la più alta dell’intera Serie A. Un campione che è stato capace di rovesciare il mondo viola con professionalità e voglia di divertirsi vincendo (come dimostrano la sua fame e i suoi scherzi anche al Presidente).

Elegante, carismatico, leader: solo Sirigu e il Papu Gomez gli si avvicinano per prestazioni, e l’unica statistica che non lo vede primeggiare è quella del dribbling: Falco del Lecce ne ha fatti 21 contro i 20 del francese. Pronti via, e subito è l’MVP del mese. E i tifosi per lui hanno coniato il “Franck Sound”. (coniato non proprio, aggiungiamo noi: semmai mutuato dal passato, quando l’idolo era Schwarz).