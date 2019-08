Massa bocciato da tutti i quotidiani. E le colpe vanno divise con il Var

CORRIERE DELLO SPORT – 5: Il voto va diviso con Valeri che, davanti a una mezza dozzina di monitor, non lo aiuta a cancellare un rigore che non c’è, quello di Castrovilli su Mertens. Dirige male, con tante incertezze, sollevando una protesta dietro l’altra. E meno male che Nicchi aveva garantito che quest’anno gli arbitri avrebbero rasentato la perfezione…

REPUBBLICA – 4,5 Var e nuovo regolamento lo spingono a punire il braccio alto di Zielinski, sbaglia invece da solo sul rigore concesso al Napoli.

GAZZETTA – 4,5: Mezzo voto in più per l’assegnazione del rigore alla Fiorentina, segno che le nuove regole sono state già assimilate. La gestione di tutto il resto è gravemente insufficiente, frutto di un concorso di colpa con Valeri: perché non farsi venire il dubbio che Mertens abbia simulato? Troppo sicuro l’arbitro o troppo titubante il Var?

CORRIERE DELLA SERA – 4