Marino non ha dubbi: “La Serie A non ripartirà, emblematica la situazione in Cina”

Pierpaolo Marino, capo dell’area tecnica dell’Udinese ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica analizzando la situazione attuale del calcio italiano. Significativo il passaggio su una eventuale ripresa del campionato:

La Cina è due mesi e mezzo avanti a noi come esperienza di Coronavirus, ma non ha ancora deciso come e se tornare a giocare. Sono realista, non credo che ripartiremo. Chi si assumerà la responsabilità se nelle squadre troveremo un positivo? Non si riesce a programmare l’attività scolastica, come si può pensare a quella calcistica?