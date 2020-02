Mareggini su Samp-Fiorentina: “Iachini e Ranieri baderanno al sodo”

Ex di quella Fiorentina della prima metà degli anni ’90, Gianmatteo Mareggini parla della sfida tra Beppe Iachini e Claudio Ranieri, avversari domenica prossima ma soprattutto legati ai colori viola: Ranieri è descritto come “preciso, puntiglioso, attento alle sfumature”, Beppe “un sanguigno. Mordeva sempre, in campo ma anche… fuori”. Domenica – racconta a La Nazione – “saranno 90 minuti delicati. Lo dice la classifica che vede Fiorentina e Samp lontane da posizioni dove sarebbero dovute essere in modo naturale”. I due tecnici, conclude l’ex portiere, baderanno più al sodo che al bel gioco.