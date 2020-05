Mandragora, la Roma si aggiunge alle pretendenti. E offre uno scambio alla Juve

Prosegue sottotraccia il mercato dei club di Serie A in vista della prossima stagione. Tra i nomi chiacchierati c’è anche quello del centrocampista dell’Udinese Rolando Mandragora (SCHEDA), accostato alla Fiorentina nel corso delle ultime due finestre di mercato (LEGGI). Secondo quanto riporta Il Messaggero, però, Bryan Cristante sarebbe uno dei maggiori indiziati per rientrare in una trattativa di scambio con la Juventus, dove con tutta probabilità il giocatore rientrerà a fine stagione.