Mancini su Chiesa: “Importante che i giovani diventino pilastri dei loro club”

In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il ct dell’Italia Roberto Mancini ha fatto il punto sui giovani azzurri in rampa di lancio tra Serie A e maglia azzurra. Tra questi c’è ovviamente anche il talento viola Federico Chiesa.

Sembra che resterà alla Fiorentina: un bene o un male per lui e la Nazionale? “Chiesa è giovane. È fondamentale che i ragazzi giochino, tutti: se poi qualcuno ha la fortuna di farlo anche in Europa, tanto meglio. Quello che conta davvero è che nel frattempo siano diventati pilastri delle proprie squadre: due anni fa non lo erano, oggi sì. Questo li deve far maturare”.