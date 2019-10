Mancini studia Castrovilli: possibile convocazione in nazionale a novembre

Ieri al Franchi c’era anche Roberto Mancini. Come si legge su La Nazione, il Ct dell’Italia sta puntando i riflettori su Castrovilli, giocatore sul quale ha presto una serie di appunti da mettere a fuoco nelle sue giornate al pc e alla lavagna di Coverciano. Il centrocampista viola potrebbe essere la sorpresa azzurra della chiamata che Mancini farà per la metà del prossimo mese. Nel frattempo il giocatore raggiungerà con la Fiorentina l’accordo per il prolungamento del contratto, del quale sta già parlando con i dirigenti viola.