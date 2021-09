Manca l’ultimo passaggio: Vlahovic ha poche occasioni, solo un gol su azione

Le difficoltà attuali di Vlahovic, che deve fare anche molto lavoro di raccordo

Il Corriere Fiorentino si concentra sul rendimento di Dusan Vlahovic, che dipende come quello di tutti gli attaccanti dai rifornimenti ricevuti. Italiano ha sottolineato questo aspetto dichiarando che la squadra deve migliorare in fase di rifinitura: in effetti il bomber serbo ha pochissime occasioni a partita, a volte anche nessuna, e ha segnato un solo gol su azione, due su rigore. 2,6 i tiri in media ogni 90 minuti, solo tredicesimo in Serie A per questo dato. Il numero 9 adesso deve fare anche lavoro di raccordo e questo forse gli toglie un po' di lucidità in avanti. Domenica l'occasione di rompere il digiuno contro l'Udinese.