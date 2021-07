Maleh e Ferrarini osservati speciali. Italiano li valuterà in ritiro

Le valutazioni del mister saranno decisive per decretare il loro futuro

Sono i due giovani destinati a finire, forse per primi, sotto la lente di Vincenzo Italiano nel ritiro di Moena. Trattasi di Youssef Maleh e Gabriele Ferrarini. Sul primo si dovrà riflettere bene, scrive l’edizione odierna de La Nazione. E’ un centrocampista mancino, di quelli abituati ad attaccare gli spazi, con una buona tecnica di base ed una certa sfrontatezza nell’inserirsi tra le linee. Fin qui, ha agito prevalentemente come mezzala sinistra di un centrocampo a tre, ma di fatto è di quelli in grado di svariare lungo tutta la mediana, anche avanzando fino alla trequarti. Nei play off, di fatto è stato lui a prendere per mano la squadra di Zanetti, trascinandola dritta fino alla promozione. Come accaduto con Castrovilli nella stagione 2019/20, potrebbe diventare lui il giovane capace di catturare l’attenzione di tutti anche in Serie A. Il Venezia, però, spera sempre di poter convincere i viola ad accettare un nuovo prestito.