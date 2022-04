Centrocampo, tempi lunghi: Castro 8-10 mesi, Torreira salta anche il Milan?

La speranza è che Bonaventura faccia in fretta a rientrare

La Gazzetta dello Sport è un pochino più pessimista rispetto a quel che Violanews.com ha avuto modo di capire sull'entità dell'infortunio di Torreira: secondo la Rosea, salterà la sfida con la Salernitana e poi quelle con Udinese e Milan. Si tratta di una partita in più, nel caso. Non solo. Otto-dieci mesi è il tempo di recupero stimato per Castrovilli dopo l'intervento di ieri. Una vera e propria maledizione per il centrocampo viola.