Malagò: “Riapertura Serie A? Serve cooperazione e tagli da parte di tutti i componenti”

Su le pagine de Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina si trova un’intervista esclusiva al Presidente del Coni Giovanni Malagò in riferimento al lockdown per il Covid-19 relativo a tutto il mondo dello sport italiano.

Per Malagò che si tratti di calcio o di qualsiasi altro sport serve trovare un piano ‘praticabile e convincente’ da attuare a tutte le discipline sportive al fine di rimettere in moto la’macchina atleta’.

Per quanto riguarda il mondo del calcio e sulla possibilità di far ripartire il campionato di Serie A, Malagò afferma di essere in costante contatto con il Presidente della Figc Gravina e di seguire quotidianamente gli sviluppi di tale vicenda. Oltre alle proposte e al giudizio della classe dei medici, Malagò afferma che tutte le componenti del mondo del pallone dovrebbero far fronte comune per evitare il collasso economico del sistema calcio italiano: dalle società, ai calciatori, dalla Figc alla Fifa e all’Uefa, fino a tutte le televisioni che finanziano questo mondo. Per il Presidente del Coni tutte le componenti dovrebbero cooperare insieme e stanziare dei tagli economici per permettere alla macchina calcio di sopravvivere.