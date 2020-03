Malagò: “Campionato rischia di non finire? Procedere per gradi”

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul calcio:

Il campionato rischia di non finire? Si deve procedere per gradi. In questo momento non si possono dare delle risposte, sicuro di quello che accadrà fra qualche settimana. Questa cosa provocherà nella coscienza delle persone una convinzione: ci sono cose più importanti del calcio.