Mai come questa volta si può sognare: e non chiamatelo confronto tra 9

Il quotidiano suona la carica in vista della gara di stasera

Mai come questa volta, il colpo... ’"gobbo" in casa della Juventus è da sognare. A Italiano serve una partita quasi perfetta, lo sa bene La Nazione: un'impresa. Bisogna inseguire, prima il pareggio e poi il sorpasso, dato che il gol in trasferta vale doppio. La Fiorentina ha ritrovato solidità in difesa e ha un condottiero che sembra lì da una vita. La partenza di Vlahovic, si legge, è stata colmata con il gioco, con il sacrificio e la dedizione. Ma ridurre questa semifinale a un mero confronto tra il numero 9 di ieri e quello di adesso sarebbe errore. Cabral in questo momento sta semplicemente studiando da attaccante di Italiano. La stagione, comunque vada, rimarrà positiva. Ovvio che passare il turno sarebbe incredibile e meritato, a patto di non lasciare niente di intentato per dare concretezza ai sogni. "Sì, si può fare. Anzi, sognare".