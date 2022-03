Maglie 2021-22 divisive? Sono le più vendute degli ultimi dieci anni

Il pubblico di fede viola ha risposto in maniera largamente positiva al lancio delle nuove maglie: i dati di metà stagione lo confermano

La Nazione scrive che sebbene al momento del lancio le divise ufficiali per questa stagione con il giglio dei Pontello siano state criticate, le vendite rispetto allo scorso anno sono aumentate del 150%, con picchi del 200% e un numero totale da record negli ultimi 10 anni. Basti pensare che già a metà stagione in molti negozi in cui è in vendita il kit-partita sono andate esaurite le scorte di magazzino. Della rosa attuale, la casacca più venduta fino ad oggi è stata quella di Gonzalez, seguito da Torreira e Castrovilli a pari merito e poi da Piatek. Tra i colori più gettonati il viola la fa da padrone grazie al 70% delle vendite.