Commisso è deciso: vuole tenere Chiesa e si opporrà alla cessione

Rocco Commisso è un calabrese cresciuto nel Bronx, chiamato da bambino O Pitozzu, il sasso, perché si lanciava sui palloni senza paura di sbucciarsi. Anche su Federico Chiesa, il proprietario della Fiorentina non teme sbucciature: ha detto che non lo vende e non lo farà. Se l’attaccante gli chiederà di lasciarlo andare, O Pitozzu gli ribadirà il suo no, ricordandogli due cose: questa sarà la stagione che porterà agli Europei, e la proprietà costruirà una squadra «per lui», mettendogli accanto giocatori di qualità. Gli americani sono certi di non rischiare di ritrovarsi un giocatore scontento, privo di motivazioni. Lo riporta Stadio in edicola oggi attraverso un articolo di Massimo Basile.