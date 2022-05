L’urlo del Franchi: a Firenze c’è voglia d’Europa e si vede

La Fiorentina chiama, il Franchi risponde. Pubblico delle grandi occasioni per il match contro la Roma

Italiano l'ha detto chiaramente, questa Fiorentina ha bisogno del suo pubblico per raggiungere la vittoria nel match contro la Roma. La Viola chiama e Firenze risponde. Come sottolineato dalla Nazione, il Franchi è pronto a riempirsi per trascinare la sua squadra verso l'Europa. Per ora è stata già raggiunta la quota di 22 mila spettatori, ma l'obiettivo è raggiungere 30.000 tagliandi. Il settore ospiti riservato ai giallorossi è già sold-out, sinonimo di quanto sia sentita la sfida anche tra le fila della Roma. Insomma, a Firenze c'è voglia d'Europa, vedremo se la squadra tramuterà questo sostegno in una splendida vittoria.