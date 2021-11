L’uomo giusto al posto giusto: Torreira si è preso la Fiorentina

Con Torreira il centrocampo della Fiorentina fa un salto di qualità

Repubblica Firenze si concentra su Lucas Torreira. È stato l’acquisto più atteso dell’ultimo mercato, il tassello mancante per una Fiorentina che potesse ragionare nell’ottica del 4- 3- 3, si legge. Lucas Torreira si è conquistato la maglia da titolare nella cabina di regia dei viola. Complici anche le ultime ottime prestazioni del 25enne uruguaiano in prestito oneroso con diritto di riscatto dall’Arsenal. Il direttore sportivo Pradè lo seguiva da tempo, da anni. E alla fine l’ha portato a Firenze, accontentando il tecnico e colmando un vuoto che nelle scorse stagioni pareva evidente. Torreira è qualità e quantità, è corsa e interdizione. È fosforo puro al servizio dei suoi compagni. Torreira - conclude il quotidiano - è l'uomo giusto al posto giusto. Ritmo, carattere, pressing. Impossibile farne a meno in un momento come questo, dove la Fiorentina ha bisogno di certezze e di continuità in tutti i reparti.