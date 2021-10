L’Unione Sarda demolisce il Cagliari: “La Fiorentina dilaga, pessima prova”

L'analisi da parte della stampa di parte rossoblu

L'Unione Sarda, quotidiano dell'isola dei quattro mori, pone l'accento sulla prova da dimenticare del Cagliari a Firenze: non solo, perché Nandez e Caceres sono finiti al tappeto, e l'infrasettimanale contro la Roma non promette nulla di buono. La gara del Franchi è stata decisa in cinquanta minuti. La Fiorentina, si legge, ha dilagato complice la pessima prova dei rossoblu.