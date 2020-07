L’ultimo sforzo per conquistare il traguardo. Con una vittoria i viola sarebbero virtualmente salvi

35 punti e una quota salvezza ormai vicina, apre così l’edizione odierna di La Repubblica Firenze. Alla Fiorentina serve l’ultimo sforzo per conquistare il traguardo salvezza. La partita col Verona è l’occasione giusta per provare a conquistare i tre punti, che tra l’altro in casa mancano dal 12 gennaio, un’eternità. Vincere stasera non sarà semplice, il Verona ormai è una certezza del nostro campionato, e il pareggio ottenuto con l’Inter ne è un’ulteriore conferma. I gialloblù giocano un calcio offensivo, con ottimi interpreti, sempre pronti a fare la guerra. Amrabat su tutti. E anche in virtù di questo ci vorrà una Fiorentina concreta e migliore rispetto a quelle viste di recente. L’impegno c’è sempre stato ma i risultati non sono stati all’altezza. Beppe Iachini si aspetta una squadra capace di reagire e di dare l’accelerata finale per fare un balzo deciso in classifica e giocare un finale di stagione con serenità