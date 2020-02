L’Udinese fatica a trovare il gol. La Fiorentina può fare la “gara perfetta”

La Fiorentina domani giocherà in trasferta ad Udine contro la compagine friulana guidata da mister Gotti che in questa stagione ha grossi problemi a trovare la via del gol. Finora per i bianconeri soltanto 21 reti messe a segno. Peggio di loro soltanto la Spal con 19. Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina si sofferma proprio su questo dato, considerando anche le ultime prestazioni offerte ed il gioco espresso dall’Udinese. Tutte queste componenti possono essere rassicuranti per la Fiorentina di Iachini ma non devono essere rilassanti. La Fiorentina infatti non può permettersi di mancare all’appuntamento e perdere una buona occasione per ottenere i tre punti. La porta viola potrebbe anche rimanere inviolata ma in ogni caso la squadra viola dovrà essere protagonista e dovrà imporsi sul rettangolo di gioco della Dacia Arena.