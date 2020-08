L’Udinese decide oggi il futuro di Gotti: in caso di divorzio, pronto un ex viola

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi scrive che la permanenza o meno di Luca Gotti sulla panchina dei friulani si deciderà oggi in un incontro tra il tecnico e la dirigenza; se tale incontro darà esito negativo, i nomi più accreditati per raccogliere il testimone sono Rolando Maran e Leonardo Semplici, ex allenatore della SPAL e delle Primavera della Fiorentina, entrambi reduci da un esonero ed entrambi con voglia di rivalsa nella massima serie.

