Luci a San Siro, Ribery pronto a rubare la scena nella Scala del calcio

Come scritto dal Corriere dello Sport-Stadio, sono trascorsi otto anni dall’ultima volta che Franck Ribery ha giocato una partita a Milano. Con il suo Bayern vinse 1-0 in Champions League contro l’Inter nell’andata di finale degli ottavi. Stasera sarà lui ancora una volta a prendere per mano la Fiorentina per cercare di portare a casa i 3 punti, che in trasferta mancano dalla gara contro la Spal del 17 Febbraio. La sua perfetta forma fisica e le sue abilità tecniche hanno fatto innamorare i tifosi viola durante questo inizio di campionato. Sul campo, e non a parole, ha smentito chi lo aveva definito soltanto un colpo mediatico o troppo vecchio per fare la differenza. Circa 650 tifosi seguiranno la trasferta per accompagnare i gigliati durante la difficile sfida contro un Milan avvelenato dalle recenti sconfitte.