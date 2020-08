Deputato ed ex Ministro dello Sport, Luca Lotti ha scritto una lettera al Corriere Fiorentino dove si parla dell’importanza di una riqualificazione del Franchi. Tra pastoie burocratiche e paletti della Soprintendenza, una via d’uscita c’è:

L’attenzione per i beni culturali deve essere una priorità per il nostro Paese; è proprio per questo credo che l’emendamento della senatrice Caterina Biti (al quale ha lavorato tutto il Pd) non vada in contrasto con questo interesse nazionale. Si inserisce infatti nella cosiddetta Legge sugli stadi e a va a migliorarla affermando che eventuali modifiche “hanno ad oggetto esclusivamente gli elementi architettonici essenziali per tramandare il valore testimoniale dell’opera”. E la “conservazione degli stessi anche distaccata” dal nuovo impianto per garantirne la fruibilità, l’incolumità pubblica ed un miglior utilizzo. Inserisce, inoltre, il principio del silenzio assenso e la verifica finale del ministero per avere tempi certi per chi ha voglia di investire. È vero, non sono arrivati progetti alla Soprintendenza e molto, troppo, rumore è stato fatto sul nulla. Credo tuttavia che il nostro emendamento aiuterà a mettere intorno a un tavolo — per trovare le migliori soluzioni possibili — Soprintendenza (che non viene scavalcata ma aiutata), Ministero, Comune e diretti interessati.