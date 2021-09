Lotta e qualità: Torreira e Odriozola già dentro il progetto Italiano

Contro il Genoa i due dovrebbero giocare titolari

Il Corriere dello Sport scrive di Torreira e Odriozola. Sono gli ultimi arrivati - si legge -, ma si sono immersi subito nelle dinamiche del gioco di Italiano e in quelle dei tifosi viola. Con il lavoro quotidiano il loro rendimento è destinato a crescere in tempi brevi, ma la partenza, ovvero l'esordio contro l'Atalanta, è già stato più che sufficiente. Per ritmo e corsa.