Lotta al razzismo, i presidenti di A sposano la linea Commisso: “È il momento del fare”

Non solo il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, ma anche altri patron della massima serie hanno parlato al Corriere Fiorentino sposando la linea Commisso sul razzismo. Dice Colombarini della Spal: “Le società devono fare tutto il possibile per diffondere la cultura del rispetto e della tolleranza a partire dal proprio settore giovanile e coinvolgendo i propri tifosi”. Fa eco Cairo del Torino: “È il momento del fare, non del parlare”. Infine parla anche Giulini del Cagliari: “Gli imbecilli e i razzisti vanno individuati ed esclusi definitivamente. Per farlo c’è bisogno del contributo di tutti”.