Lotito: “Juve, giochiamocela in una partita secca. Bastano le precauzioni, perché aspettare?”

“Il calcio riprenda, lo dico contro i miei interessi. Noi siamo già in Champions e risparmierei quattro mesi di stipendi. Io ragiono per il sistema”. Claudio Lotito non fa passi indietro e conferma il proprio punto di vista a La Repubblica in edicola oggi. E rincara la dose, provocando: “Sfido la Juve, decidiamo lo Scudetto in una partita unica”. Il Presidente della Lazio avverte che alcune società stanno lavorando su un documento condiviso per mettere a nudo i rischi effettivi che corrono, ed esprime tutti i propri dubbi sulla possibilità dei playoff, visto che l’Inter e l’Atalanta sono staccate rispetto a Lazio e Juve. “Se si ripartisse, poi, giocheremmo tutti due volte a settimana, verrebbe meno un vantaggio che abbiamo sui bianconeri”. Lotito rivendica studi in medicina e pedagogia a supporto delle proprie parole: “Basta fare i controlli, prendere le precauzioni, come ho fatto io per i miei dipendenti. Perché una data sarebbe meglio di un’altra?”