Lotito e De Laurentiis fanno squadra: riprendere al più presto gli allenamenti

Ieri si è tenuta una riunione tra la Lega Serie A e i rappresentanti delle società. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il presidente della Lazio Lotito, appoggiato dal collega del Napoli De Laurentiis, sosteneva che gli allenamenti non possano essere sospesi, neppure con motivazioni giuridiche, e che anzi vadano ripresi al più presto: per entrambi sarebbe anche utile portare i giocatori in ritiro, per un controllo maggiore. Andrea Agnelli ha replicato a tono: dietro i codici citati, ci sarebbe solo un interesse di classifica, i giocatori vanno lasciati lontano dai campi. Battuta che Lotito non ha per nulla gradito.