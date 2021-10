L’opinione: Fiorentina non danneggiata da Vlahovic. “Ma ridateci l’illusione”

Firenze non si culli nel ricordo e pensi a tenere in vita quello che sta costruendo

Dalle colonne del Corriere Fiorentino, Sandro Picchi, pur constatando amaramente la preponderanza dei procuratori nel calcio moderno, è sicuro che la Fiorentina non uscirà danneggiata tecnicamente ed economicamente dal caso-Vlahovic. Il giornalista ricorda l'addio di Baggio e un tempo ancora precedente, quando addirittura i presidenti viola e della Juventus, Befani e Agnelli Senior, erano amici. Ma Firenze, si legge, mormora, memore di quando da queste parti si vinceva e si portavano innovazioni, come il Mezzo Sistema di Bernardini. Oggi si dovrebbero lasciare da parte i ricordi e concentrarsi sul mantenere la posizione di classifica attuale, non sfoltendo ma semmai "rifiorendo" la rosa e rivivendo l'illusione che è stata tolta.