Lo studio: Fiorentina, tanto possesso palla ma poca incisività

La Fiorentina è poco incisiva nell'ultimo terzo di campo

La Gazzetta dello Sportha scritto un articolo sul possesso palla delle venti squadra di Serie A basandosi su uno studio a cura di "The Athletic", nuovo punto di riferimento dell’informazione sportiva di lingua inglese che ha tracciato di recente una nuova via: visualizzare graficamente il possesso palla. Individuare dunque in quali zone una squadra tiene palla e controlla il territorio, e dove invece non “arriva”.