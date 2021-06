Lo strano intreccio Gattuso-Fiorentina-Fonseca. I retroscena

Ecco tutti i retroscena alla doppia trattativa saltata pochi giorni fa

L'intreccio di mercato sembra destinato a rimanere storico, e il Corriere dello sportha fatto il punto su quanto successo negli ultimi giorni tra Fiorentina, Tottenham, Fonseca e Gattuso. Nel lungo articolo si legge, senza mezze misure, che il motivo della separazione tra Gattuso e la Fiorentina è stata semplicemente una chiamata di Fabio Paratici, che l'avrebbe voluto portare a Londra, sponda Spurs. Il tecnico calabrese, sfruttando qualche naturale frizione di un posto di lavoro, ha preso la palla al balzo decidendo di mollare la Fiorentina. Paulo Fonseca, fino a pochi giorni fa, invece, era sicuro di essere il nuovo allenatore del Tottenham, dopo aver passato dei giorni insieme a Paratici al lago di Como, ma all'ultimo centimetro ha visto la trattativa saltare, per divergenze sia tattiche che umane. La cosa più significativa è che in questa pazza estate, il lusitano ha visto Gattuso passargli avanti ben due volte, prima alla Fiorentina, poi al Tottenham, salvo poi non concretizzare nessuna delle due trattative.