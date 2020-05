Lo stadio nuovo era caro anche ai Della Valle: i tre momenti cardine della precedente gestione

A Firenze in chiave Fiorentina non tiene banco il mercato o la ripresa del campionato ma bensì l’ipotesi o meglio la possibilità di realizzare finalmente un nuovo impianto per la Fiorentina. Rocco Commisso ci sta provando e fin dal suo arrivo a Firenze ha deciso di lottare su tale argomento, ritenuto cardine per una rapida crescita societaria e della squadra.

Come si scrive questa mattina su Il Corriere dello Sport Stadio la tematica stadio era cara anche alla precedente gestione della Fiorentina, quella di Diego e Andrea Della Valle. Il quotidiano ripercorre quello che è stato il passato e tracciando un’ipotetica linea temporale fissa le tre date cardine della precedente presidenza.

Si parte con il 19 Settembre 2008 quando venne presentato il primo progetto di stadio ideato dall’architetto Fuksas con quarantamila posti a disposizione. Da lì Firenze e il popolo viola si legarono e si affezionarono ad un tema e ad un’idea mai realizzata.

Il 26 Novembre 2010 l’allora patron viola Diego Della Valle annunciava l’importanza di un nuovo impianto e di una Cittadella dello Sport per la Fiorentina. Aggiunse inoltre che se non avessero trovato una disposizione sul territorio fiorentino, i Della Valle erano pronti a trasferire il nuovo impianto in altri comuni.

Infine il 10 Marzo 2017 quando nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio l’ex presidenza viola presentava assieme a Mario Cognigni ed il sindaco Dario Nardella un progetto di un impianto da quarantaquattromila posti. Venne annunciato che la prima pietra sarebbe stata posta nella seconda metà del 2019 e che nei successivi due anni il nuovo impianto sarebbe stato terminato.

Ad oggi 26 Maggio 2020 a Firenze si continua a dibattere…