Questa mattina su Repubblica trova spazio anche la questione stadio. A pagina 11, infatti, si torna a parlare del nuovo progetto legato al Franchi: negli scorsi giorni non erano arrivate notizie positive dal progetto restyling dell’attuale stadio, con il sindaco Nardella che ha parlato con la proprietà dopo il sopralluogo all’impianto e il “compromesso al ribasso” di costruire uno stadio dentro lo stadio. Gli americani non sono stati certo entusiasti, anche perché – si legge – una bocciatura di un progetto moderno di lavoro, definito una perla dell’architettura dai bene informati, non apre automaticamente le porte a un intervento da innestarsi nell’area Mercafir. Commisso chiede chiarezza, entro un mese vuole un progetto definitivo. Ancora, si legge, Joe Barone si sarebbe sfogato con il suo entourage chiedendosi come fosse possibile che nessuno nei tanti anni precedenti sia stato in grado di regalare a Firenze un nuovo stadio.

E intanto avanza l’ipotesi Campi Bisenzio: il progetto c’è e nei prossimi giorni arriveranno nuovi sopralluoghi. Ciò che non convince Commisso e Barone è però il fatto che lo stadio sorgerebbe fuori Firenze, mentre per loro sarebbe una struttura centrale per il contatto diretto con la città, per attirare i turisti e poter finalmente aumentare il fatturato. Insomma, alzare l’asticella: e ora c’è un mese di tempo.