Lo Spezia fa la spesa a Firenze: tre giocatori nel mirino

La Nazione fa il punto sul mercato in uscita della Fiorentina: lo Spezia neopromosso in A è interessato da tempo alle prestazioni di Saponara e Agudelo, per i quali si parla di un prestito, ma nei discorsi è entrato anche Eysseric, e per il francese si pensa ad una formula che possa permettere allo Spezia di riscattarlo, senza obbligo, nella stagione successiva, ad una cifra pattuita. Il futuro di questi tre giocatori potrebbe essere al Picco, per avere più spazio in Serie A.

