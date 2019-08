Lo scambio Biraghi-Politano si farà. Pradè e Marotta al lavoro anche per Dimarco

Da timidi approcci fino ad arrivare a uno scambio di prestiti. Fiorentina e Inter stanno lavorando da tempo allo scambio tra Cristiano Biraghi e Matteo Politano. Lo schema di Conte taglia fuori l’ex esterno del Sassuolo, ideale invece nel 4-3-3 disegnato da Montella. Per arrivare a questa soluzione Pradè e Marotta avrebbero messo sul piatto uno scambio di prestiti robusti per poi ridiscutere la posizione dei due giocatori al termine della stagione. La Nazione si chiede perché l’Inter spinga così tanto su Biraghi, da sacrificare un giocatore da quasi 20 milioni: con il terzino viola i nerazzurri avrebbero un giocatore in più da inserire nella lista Champions, considerato che è un prodotto del settore giovanile. Non solo: nell’articolata operazione la Fiorentina – con il via libera di Marotta – vorrebbe anche inserire anche il prestito di Federico Dimarco, considerato che Dalbert non convince del tutto la dirigenza viola.