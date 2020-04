Lo psicologo: “Pezzella fa scuola nel riprogrammare la realtà, lo spogliatoio difenderà dalle paure”

Sul Corriere Dello Sport questa mattina troviamo un approfondimento legato alla questione psicologica per i calciatori. Fabio Cola, psicologo, racconta il suo parere sugli effetti che la pandemia da Coronavirus potrà avere sui calciatori. Dalla loro, i giocatori avranno la consapevolezza che potranno contare su un luogo intimo e accessibile solo a loro come lo spogliatoio e questo potrà difenderli dalle possibili minacce esterne. Di fronte a un’emergenza, poi “siamo tutti uguali” e non si fanno distinzioni: questo ha portato molti atleti ad avvicinarsi ai tifosi, ma anche a ripensare la loro vita: “Sul futuro sarebbe opportuno preparare gli atleti, il calcio potrebbe influenzare la collettività con comportamenti esemplari”. Esattamente come ha fatto German Pezzella, capitano viola, che si è affidato a uno psicologo dello sport per riprogrammare la propria quotidianità.