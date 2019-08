Llorente? Intanto c’è Boateng. E gli esterni ringraziano

La Fiorentina continua a cercare anche un attaccante di ruolo: ma se Fernando Llorente ad oggi continua a chiedere 3,5 milioni di ingaggio per tre anni, la pista si fa dura. Intanto, scrive il , è arrivato Kevin Prince Boateng che nelle amichevoli contro Livorno e Galatasaray, ha giocato come terminale offensivo. Ha fisico ma anche acume tattico e classe e per certi versi può ricordare Stevan Jovetic al culmine della carriera. Nel primo anno di Montella era lui il finto centravanti che sapeva trovare soluzioni personali e scambiare il pallone con gli esterni vicini. Così ha fatto l’ex Sassuolo nelle prime uscite, aprendo spazi per Sottil, in gol due volte, e poi per Chiesa e Montiel. A differenza del montenegrino, c’è un elemento in più: l’esperienza.