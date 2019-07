Llorente e Lammers gli obiettivi per l’attacco. De Paul inavvicinabile, Mandragora…

Punto sul mercato viola all’interno del Corriere Fiorentino. Per il quotidiano, dopo aver momentaneamente abbandonato la pista Tonali del Brescia, e lasciata strada al Genoa per Biglia, resta il nome di Demme (SCHEDA) quello più apprezzato per il centrocampo. Il giocatore del Lipsia piace più di Badelj, mentre per Mandragora (SCHEDA) gli scenari sono complicati. L’Udinese chiede almeno 20 milioni e il diritto di ricompra da parte della Juventus, fissato a 24, rappresenta un grosso ostacolo. Stesso discorso per De Paul (SCHEDA) tutt’ora inavvicinabile per i 40 milioni chiesti dai friulani. Capitolo attacco: per Simeone al momento non si registrano offerte, quanto a Llorente (SCHEDA), Pradè tornerà a bussare alle porte del Tottenham, pur tenendo d’occhio anche Lammers (SCHEDA) del Psv.