Llorente conteso da molti club, il suo futuro dipende anche da Icardi

Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, Fernando Llorente è diventato l’unica vera alternativa a Mauro Icardi per il Napoli. Gli azzurri attendono una risposta dell’argentino ed hanno messo in stand-by le altre operazioni. La Fiorentina osserva interessata ma non è sola, anche la Lazio da tempo ha messo nel mirino l’attaccante ex Tottenham per affiancarlo a Caicedo ed Immobile.