Lui la Fiorentina l’ha aspettata, pretesa, cercata. Ed il giorno dell’annuncio ufficiale è stato il più contento, forse anche più di Vincenzo Montella, che finalmente ha il terzino destro che cercava. Il Corriere dello Sport entra nel dettaglio della carriera di Pol Lirola e della trattativa che ha portato il giovane esterno destro al club viola. Fin qui è sicuramente l’acquisto più caro, nonostante sia in prestito, ma con diritto di riscatto obbligatorio: un milione ora e 11 più eventuali bonus (1) da versare il prossimo anno. Con lui Daniele Pradè spera di ottenere quel rendimento che alla Fiorentina, in quella zona di campo, manca dai tempi di Thomas Ujfalusi, eletto dai tifosi viola come miglior terzino destro della storia viola. Dal canto suo, Lirola spera di seguire le orme dei grandi che da sempre studia ed ammira, Dani Alves su tutti, ma anche Philipp Lahm e Daniel Carvajal.