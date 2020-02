Lirola: “Inizio molto complicato. Sogno di arrivare in Champions con la Fiorentina”

La partita di domani sarà una gar speciale per il terzino viola Pol Lirola, allo Stadium il laterale spagnolo taglierà il traguardo delle 100 presenze in Serie A. Il catalano intervistato da Tuttosport ammette la difficoltà per un giovane di ritagliaris spazio in un campionato difficile come quello italiano e non nasconde di aver trovato difficltà nel periodo iniziale vissuto a Firenze anche se si augura sia solo un brutto ricordo “le proprie difficoltà incontrate inizialmente a Firenze “Gli inizi non sono facili, ma ora sto cominciando a mostrare le mie qualità”. Domenica sarà anche l’occasione di sfidare la sua ex squadra, la prima a portarla in Italia, un’eventuale vittoria contro i rivali bianconeri sarebbe il miglior modo per festeggiare un traguardo personale cosiì importante e dare una gioia ai tifosi viola. Tinto di viola è anche il suo sogno futuro “Fare un giorno la Champions, sarebbe bello riuscirci con la Fiorentina”.