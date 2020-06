Mister Iachini continua a sperimentare, ma il 3-5-2 rimane sempre e comunque al centro dei suoi pensieri e da quello ricomincerà per affidarsi alle certezze quanto mai necessarie nel mini campionato dalle maxi incognite. E a proposito di garanzie, Lirola e Dalbert sono le risorse sulla fascia a cui il tecnico marchigiano chiede rendimento, presenza nelle due fasi di gioco e capacità di incidere sulle sorti della Fiorentina.

I due laterali, si legge su Stadio in edicola oggi, hanno gradualmente recuperato centralità dentro il progetto non solo tattico e rappresentano per Iachini due “frecce” per colpire il cuore delle difese avversarie. Le caratteristiche di entrambi (corsa con e senza palla al piede, inserimento, spinta) agevolano il piano ed ecco il motivo per cui il 3-5-2 rimane lo schema preferito anche per varietà di soluzioni offensive.