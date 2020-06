L’invisibile Thereau se ne va: rescinderà in anticipo il contratto

L’avventura di Cyril Thereau con la Fiorentina è arrivata all’epilogo: dopo tre anni l’ex Udinese ha ottenuto il via libera per poter tornare in Francia già nei prossimi giorni: il classe ’83 forse anche prima della scadenza del suo accordo con la Fiorentina (30 giugno) farà ritorno dalla sua famiglia. A differenza dunque dei giocatori in scadenza a cui verrà in automatico prolungato il contratto fino al termine della stagione, Thereau dal 1° luglio sarà svincolato e libero di firmare con un altro club. Lo scrive La Nazione.