L’interesse del Milan per i giovani della Fiorentina ed un ex viola

Come si legge questa mattina su Tuttosport il Milan per il mercato estivo punta ad alcuni profili in casa Fiorentina. Oltre a Nikola Milenkovic, nelle ultime settimane viene riportato l’interesse per Dusan Vlahovic e per Gaetano Castrovilli. La società nerazzurra sa bene che per arrivare a questi prospetti dovrà convincere il presidente Commisso con un grande esborso economico. Un nome sempre legato alla Fiorentina è quello di Ante Rebic, con il Milan pronto a riscattare il giocatore dall’Eintracht Francoforte che però non abbassa le sue pretese sotto i 40 milioni di euro. Si lavora per intavolare uno scambio con André Silva. La Fiorentina rimane vigile sulla vicenda in quanto gode del 50 % della futura rivendita di Rebic nei confronti del club tedesco.