L’Inter sogna Chiesa, ma quanti nomi per la fascia! E a rimetterci potrebbe essere… Biraghi

Spazio alle strategia nerazzurre su Tuttosport. Il quotidiano oggi in edicola si sofferma sulle fasce che Marotta e Ausilio intendono puntellare nel mercato che verrà. Il sogno per l’esterno destro rimane Federico Chiesa, ma per la corsia mancina agli ordini di Conte restano vivi anche l’ex viola Marcos Alonso, Emerson Palmieri e Kostic. All’acquisto del figlio d’arte viola è legato il futuro di Moses, che in caso di arrivo di Chiesa tornerebbe in Premier, altrimenti Marotta andrebbe a trattare con il Chelsea per trattenerlo a Milano.

E a rimetterci potrebbe essere… Biraghi. In prestito secco dalla Fiorentina nello scambio con Dalbert, facendo parte del settore giovanile nerazzurro è utile per la lista Uefa, ma difficilmente potrebbe restare in caso di un altro arrivo in rosa e con già Young a fargli concorrenza.