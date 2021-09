L’Inter risorge: alla Fiorentina non basta una grande mezz’ora

La Fiorentina spaventa l'Inter, ma poi i nerazzurri ribaltano la partita

"Non è bastata una mezz'ora di grande Fiorentina per infliggere a Inzaghi la prima sconfitta in Serie A da allenatore della Fiorentina. Come successo a Verona alla seconda giornata, i nerazzurri sono risorti dopo essere andati sotto 1-0 e hanno vinto nella ripresa firmando 3 reti, 2 nell'arco di 180 secondi, che hanno tramortito i padroni di casa. Per una notte Handanovic e compagni si sono ripresi il primo posto in classifica e hanno lanciato un messaggio importante su un campo difficile, di fronte a un'avversaria che gioca bene ed era reduce da tre affermazioni filate".