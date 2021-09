L’Inter ribalta Italiano, ma la Fiorentina strappa applausi

Al Franchi viola in vantaggio nel primo tempo, poi la squadra di Inzaghi prende in mano la gara e nella ripresa dilaga

"Un primo tempo dai ritmi altissimi, sorprendente e tatticamente devastante. Una ripresa in netto calo, con gli avversari che mettono sul campo tutta la loro qualità e prima agganciano e poi sorpassano. Finisce con una sconfitta ( 1- 3) la gara d’alta classifica tra Fiorentina e Inter, con la squadra di Vincenzo Italiano che comunque strappa applausi sonanti per quanto visto. Sotto il profilo del gioco, dell’identità, delle idee. Specie nel primo tempo, dove la Fiorentina approccia la sfida decidendo di sorprendere i nerazzurri: Italiano che inserisce a sorpresa Benassi come laterale difensivo destro, schiera Nastasic in difesa e preferisce Sottil a Callejon nel tridente offensivo. Viola dai ritmi altissimi, incessanti, a tratti pazzeschi. Merito del carattere di Italiano che viene trasmesso a tutti i suoi elementi, qualsiasi essi siano. Così la Fiorentina attacca, schiaccia l’Inter nella sua difesa, spaventa Handanovic che deve fare gli straordinari. E poi segna. A metà primo tempo riparte sulla sinistra, Gonzalez salta Skriniar e corre verso la porta avversaria: cross rasoterra sul secondo palo, diagonale di Sottil e prima rete in maglia viola per il classe 1999 prodotto dei vivaio fiorentino. Impazzisce Sottil, impazzisce la tifoseria con 16 mila che esplodono in un boato da brividi. È la sublimazione del gioco di Italiano. La rapidità, la lucidità, la concretezza e le idee che prendono forma. Chi gioca, decide. Stavolta è toccato a Sotti, a Genova fu Saponara. Le scelte del tecnico che ripagano e rendono onore a tutto il gruppo, anche e soprattutto a chi subentra. La Fiorentina avrebbe anche altre occasioni nel primo tempo per rendere più rotondo il predominio del campo ma stavolta Sottil non gestisce bene alcuni palloni in ripartenza. Ne approfittano i nerazzurri nella ripresa, con pazienza. Nel giro di quattro minuti l’Inter sale in cattedra e ribalta tutto: prima con una bella azione finalizzata da Darmian, poi con la testa di Dzeko che da calcio d’angolo anticipa Biraghi e beffa Dragowski".