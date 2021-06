L’Inter cerca un vice-Handanovic e punta Dragowski: le ultime

I nerazzurri dell'Inter vorrebbero un portiere da affiancare a Handanovic e hanno messo gli occhi sul viola Dragowski

Su Tuttosport troviamo anche un riferimento al mercato dell'Inter, che potrebbe intersecarsi con quello viola. Secondo il quotidiano i nerazzurri sono a caccia di un portiere da affiancare a Handanovic per garantire un'alternanza. Sfumato Musso per ragioni di costi alti, i campioni d'Italia sarebbero interessati a Dragowski. Il caos che Firenze sta vivendo in queste ore ritarda qualunque tipo di discorso, ma Marotta e Ausilio sembrano pronti a fare sul serio. La Fiorentina chiede 20 milioni per il polacco e per limare sul prezzo potrebbero arrivare contropartite tecniche oppure uno scambio. In questo senso il nome buono potrebbe essere quello di Sensi: ha simile valore di mercato e Inzaghi lo dovrà valutare in ritiro. In alternativa, come porte girevoli fra i pali, ci sarebbe Radu, ma anche Vanheusden (già cercato dalla viola in passato) è un profilo.