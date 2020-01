L’Inter cerca il riscatto: Martinez atteso al varco, Sanchez deve dare una risposta forte

L’Inter – scrive La Gazzetta dello Sport – torna in campo in Coppa Italia e cerca di mettersi alle spalle la crisi di vittorie e di nervi. Anche se la Juventus è tornata a tre punti, i tre pareggi di gennaio hanno rimodulato l’euforia nerazzurra. In più l’1-1 contro il Cagliari ha lasciato tracce pesanti, come ci si aspettava: Lautaro Martinez è stato squalificato per due giornate per colpa della scenata contro l’arbitro Manganiello e salterà la trasferta di Udine e soprattutto il derby del 9 febbraio. Conte l’ha strigliato, il club l’ha multato. Saltare il derby per squalifica non è roba da poco, ecco perché è atteso al varco e vuole il riscatto immediato.

Accanto al Toro, ci sarà Alexis Sanchez. Chiamato a dare una risposta forte con la Viola proprio perché la squalifica di Lautaro lo proietta verso il campionato. Fin qui il Niño Maravilla non ha lasciato traccia: l’infortunio alla caviglia l’ha tolto dai radar per tanto tempo, ora il cileno deve provare a giocare ad altezza Inter.