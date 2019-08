Linea dura: Massa e Valeri subito fermati

Stanno facendo ancora discutere, e non potrebbe essere altrimenti, le sviste arbitrali in Fiorentina-Napoli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Massa e Valeri saranno subito fermati. Non sono sufficientemente sereni, o in forma, per arbitrare. Salteranno la 2a giornata, e dopo la sosta si vedrà. Una decisione che Rizzoli prende a malincuore, anche perché il prossimo turno già propone incroci di alta classifica: Juventus-Napoli, il derby di Roma, Atalanta-Torino. E gli arbitri di peso scarseggiano: con Banti e Mazzoleni dirottati al Var, e senza poter contare su Massa e Valeri, la rosa di designabili per le «rogne» si restringe. Ma non si può fare altrimenti.

Chi ha parlato con il designatore, ieri, ne ha raccolto considerazioni di questo tipo a proposito dell’arbitraggio di Fiorentina-Napoli: chi è sceso in campo è incappato in una partita no (ci può stare), chi era al monitor non ha fatto il suo dovere (e questo non ci può stare). Ne è scaturito un mix micidiale, che ha prodotto il primo rigore concesso per simulazione (e rivesa. appare perfino sfacciata) nell’era Var. Qui l’attribuzione delle responsabilità è molto chiara per Rizzoli: la dinamica del «contatto» tra Mertens e Castrovilli può anche indurre Massa a indicare il dischetto, ma la visione dei replay non può lasciare dubbi sulla simulazione dell’attaccante belga (che comunque non può far scattare la prova tv essendo stata valutata dagli arbitri), e quindi risulta inspiegabile che Valeri dalla var room abbia avallato la scelta del collega, senza suggerirgli la passeggiata al monitor.

INTANTO LA FIORENTINA RISCHIA UN’AMMENDA PER I CORI CONTRO ANCELOTTI