L’indicazione di Commisso: ripartire da un tecnico vincente. Gattuso…

Piace Gattuso, ma se dovesse centrare la qualificazione Champions potrebbe rinnovare col Napoli

Nei prossimi giorni Rocco Commisso tornerà negli Stati Uniti. A Crotone non ci sarà. Come scrive Repubblica Firenze, ripartirà con indicazioni precise ai suoi dirigenti e con una strategia già delineata in vista dell’estate e delle prossime mosse da compiere. La panchina, il mercato, le infrastrutture. Ripartire da un tecnico “ vincente” per dirla con le parole di Commisso. Un profilo che piace è quello di Gattuso, che però si sta giocando l’accesso alla prossima Champions e al momento è concentrato solamente su quell’obiettivo. Non solo. Al termine della stagione non è escluso che De Laurentiis, raggiunto il traguardo, non possa provare a trovare un accordo col suo allenatore. Per questo Gattuso è un nome ma non è l’unico nella testa della dirigenza viola. La salvezza raggiunta non con poche fatiche, per la seconda stagione consecutiva, dovrà essere il punto dal quale ripartire senza mai tornare sugli errori che sono stati commessi.